Halep torna in campo: wild card per il WTA Miami

Dopo la riduzione della squalifica per doping e la possibilità di tornare subito in campo, l'ex n. 1 al mondo ha ottenuto una wild card per il WTA 1000 di Miami, in diretta dal 19 al 31 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW . Per Halep sarà il ritorno nel circuito dopo quasi due anni di assenza

È iniziato il countdown per il ritorno in campo di Simona Halep. Dopo la riduzione della squalifica per doping da quattro anni a nove mesi con la possibilità di tornare subito in attività, la 32enne rumena ha annunciato di aver ricevuto una wild card per il WTA 1000 di Miami, in diretta dal 19 al 31 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW. "Sono entusiasta di comunicarvi che farò il mio ritorno nel circuito tra due settimane - ha scritto Halep su Instagram - Grazie agli organizzatori del torneo di Miami per avermi dato questa opportunità, non vedo l'ora di tornare in campo e gareggiare. Ci vediamo presto".