Djokovic: "Sinner in forma, felice per l'Italia"

Novak Djokovic torna Indian Wells per la prima volta dopo cinque anni. "Sono molto contento di ritornare qui dopo questi anni che sono passati molto velocemente. E' come se fossi stato qui ieri, il tempo non sembra essere passato", ha raccontato a Sky Sport. "Questo resta uno dei tornei più belli al mondo. Per me, per molti giocatori, per i tifosi che vengono qui anche nei primi giorni di qualificazione e durante gli allenamenti, vegono a darci coraggio e supporto. Ci regalano tante emozioni belle ed energie positive. Spero di poter fare un bellissimo torneo".