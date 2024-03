Non riesce l'impresa a Lucia Bronzetti, che esce di scena al 3° turno del WTA di Indian Wells, sconfitta dalla statunitense Coco Gauff, 3 del seeding, che si impone con il punteggio di 6-2, 7-6. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Niente da fare per Lucia Bronzetti, che esce di scena a testa alta al 3° turno del WTA 1000 di Indian Wells. La 25enne di Villa Verucchio, che per la prima volta in carriera aveva vinto due partite di fila in un 1000, è stata battuta Cori Gauff, numero 3 del seeding, con i parziali di 6-2, 7-6. Dopo un primo set dominato totalmente dalla padrona di casa, che era diventata la prima teenager a raggiungere le 50 vittorie nei WTA 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 2009, nel secondo la musica è cambiata. Bronzetti ha infatti recuperato un break di svantaggio, portando l'americana al tie-break, perso 7-5. Nel tabellone femminile resta dunque in corsa la sola Jamsine Paolini, che martedì sfiderà la russa Potapova. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.