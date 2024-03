Medvedev non brilla, ma riesce a battere Korda in tre set. Superano il turno anche Dimitrov, Ruud e Fritz. Il match più lungo di giornata è stato quello tra Monfils e Norrie, vinto dal francese dopo 3 ore e 14 minuti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT