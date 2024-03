Djokovic: "Bravo Nardi, deluso dal mio livello"

Le parole del serbo dopo il ko con Nardi: "Non sapevo molto di lui, ma ha un tennis di grande qualità. Io sono deluso dal mio livello. Miami? Penso che andrò, ma ora ho bisogno di prendermi uno o due giorni". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Complimenti all'avversario, ma tanta delusione per il livello espresso. Novak Djokovic non nasconde l'amarezza per la sconfitta al 3° turno di Indian Wells contro Luca Nardi, spendendo però tante parole d'elogio per l'azzurro: "Ha giocato un tennis fantastico, soprattutto nel terzo set - spiega il n. 1 al mondo in conferenza stampa - Non sapevo molto di lui, ma ha un tennis di grande qualità da fondo campo, soprattutto sul dritto, e si muove bene. Da lucky loser non aveva niente da perdere, ha giocato alla grande. Ha meritato di vincere. Sono rimasto sorpreso del mio livello, era davvero pessimo". Una prestazione che sarà frutto di analisi per Nole e il suo team: "Analizzeremo cosa è successo, cosa potevo far meglio - racconta Djokovic - Gioco meno tornei, sono più selettivo con il mio programma. Ovviamente non è una bella sensazione quando abbandoni presto il torneo, soprattutto qui dove non giocavo da cinque anni e volevo fare bene. Ma andiamo avanti".