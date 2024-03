Sorpresa Marozsan: batte Rune in 59 minuti

Clamorosa sconfitta all'esordio per Holger Rune, battuto dall'ungherese Marozsan (alla 3^ vittoria su 4 match contro top 10) con un doppio 6-1 in 59 minuti. Vincono senza problemi De Minaur e Shelton. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

