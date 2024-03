Non c'è pace per Andy Murray. Dopo una carriera ricca di successi, ma contrassegnata anche da tanti infortuni, arriva un'altra tegola che potrebbe comprometterne l'epilogo. Dopo l'incontro perso contro il ceco Machac nel terzo turno al Masters 1000 di Miami, il tennista britannico si è sottoposto agli esami strumentali per via di una storta alla caviglia sinistra che ne aveva condizionato il match (seppur portato a termine), riportando la rottura totale del legamento peroneo astragalico e una lesione del legamento calcaneoperoneale. Un infortunio che lo terrà a lungo lontano dai campi e metterà in discussione quello che sembrava essere il suo obiettivo, ovvero disputare un altro Wimbledon e magari partecipare alle Olimpiadi prima di ritirarsi.