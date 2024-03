Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz per un posto nei quarti di finale del Masters di Miami. Il match dello Stadium, in programma non prima delle 20.30, è in diretta su Sky Sport Max (canale 205) e in streaming su NOW

Preparate i pop corn, perché va in scena lo spettacolo. Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz per un posto nei quarti di finale del Masters di Miami. Sullo Stadium dell'Hard Rock, non prima delle 20.30 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) il toscano sfida il n°1 del seeding e semifinalista lo scorso anno, reduce dal trionfo di Indian Wells e dallo show messo in piedi con Monfils. Lorenzo, fresco di paternità e volato all'ultimo in Florida, è stato fin qui scintillante contro Safiullin e Shelton.