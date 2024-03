Lorenzo Musetti da sogno nella notte di Miami: l'azzurro gioca la miglior partita dell'anno per regolare 6-4, 7-6 l'americano Ben Shelton, n. 16 del seeding. Oggi lo attende l'ottavo di finale con Carlos Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il miglior Lorenzo Musetti dell'anno regola in due set l'idolo di casa Ben Shelton e si qualifica per gli ottavi del Masters 1000 di Miami (da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). Reduce dalla vittoria all'esordio contro Roman Safiullin e dalla paternità, il carrarino ha bissato contro la testa di serie n°16 del seeding, con una prestazione straordinaria. Oltre ai soliti colpi geniali, Lorenzo ha chiuso il match perdendo appena 7 punti con la prima e con una resa sulla seconda del 70%. Non a caso ha concesso appena una palla break all'americano, contro le otto procurate. Adesso l'asticella si alza ancora: stasera (non prima delle 20.30 italiane sul Centrale) affronterà Carlos Alcaraz , testa di serie n°1 del seeding; nei quattro precedenti (compreso uno a livello Challenger) a spuntarla è lo spagnolo 3-1.

La cronaca del match

Nel primo set domina il servizio fino al quinto game, quando un passaggio a vuoto di Shelton consegna all'azzurro il break decisivo per portare a casa il parziale per 6-4. Musetti dimostra carattere e 'garra' nel secondo: parte subito in rincorsa dopo aver perso la battuta nel secondo gioco, ma da 1-4 riesce a rimontare con il break nel 7° gioco e trascinare il rivale al tie-break. Musetti al servizio nei giochi finali è intoccabile (zero punti persi negli ultimi due), fino ad aggiudicarsi il tie-break 7-5, per la gioia dei tantissimi italiani in tribuna al Butch Buchholz. Oggi non prima delle 20.30 sul Centrale la sfida con Alcaraz, che ha regolato in due set Gael Monfils.