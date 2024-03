Partirà da Catania, sabato 6 aprile, la seconda edizione del Sicilia Padel Tour. Nove tappe in tutta la Sicilia, una per ogni provincia con un testimonial d’eccezione: Marco Biagianti. Ex capitano del Catania, oggi è l'allenatore dell’Under 19 del club e porta avanti la sua passione per il padel. Biagianti sta disputando la Serie D con il Leo Padel: "È uno sport per certi versi simile al calcio. Tattica, occupazione spazi… Devi essere sempre concentrato - ha spiegato lui -. E poi ti dà tanta adrenalina. Noi calciatori viviamo di adrenalina e competitività. Io nel padel ho ritrovato tutto questo".