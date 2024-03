Nel corso della semifinale del Masters di Miami, nella quale l'italiano ha battuto 2-0 (6-1, 6-2) Medvedev, c'è stata l'intrusione di un rapace che dopo aver catturato l'attenzione del pubblico presente si è posato su una ringhiera e ha "guardato" il match. Sinner affronterà in finale (in programma il 31 marzo alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) uno tra Dimitrov e Zverev

