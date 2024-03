A Miami Sinner e Medvedev si sfideranno per l’undicesima volta: il russo ha vinto 6 dei 10 incontri già disputati, ma Jannik ha portato a casa gli ultimi 4 in ordine cronologico. Si prospetta una partita tosta con tanti match dentro la stessa sfida; si attingerà da aspetti tattici, tecnici, fisici e psicologici. Nel video, Angelo Mangiante analizza gli elementi che possono fare la differenza per Sinner e per Medvedev

SINNER-MEDVEDEV, LA GUIDA TV