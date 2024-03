Un'indiscrezione potrebbe spiegare la rottura tra Djokovic e Ivanisevic. Secondo quanto riportato da Sportskeeda, alla base della scelta di Djokovic di separarsi dall'allenatore Ivanisevic ci sarebbe un violento litigio a Indian Wells. I due, infatti, si sarebbero scontrati a causa di un allenamento che il numero uno avrebbe svolto controvoglia, facendo arrabbiare l’allenatore. Inoltre, secondo il sito web, che cita fonti vicine al campione, sembrerebbe che Djokovic fosse da tempo insoddisfatto del lavoro del team. È successo più di una volta, infatti, che il serbo abbia urlato contro la propria panchina quando si trovava in difficoltà durante i match, per poi scusarsi a partita conclusa. Situazione che Ivanisevic giustificava con il fatto che la rabbia gli dava energia in campo. A creare ulteriore attrito tra i due sembrerebbe esserci anche l’idea del serbo di saltare Wimbledon, che ha vinto sette volte, per prepararsi alle Olimpiadi, medaglia che non figura nel suo palmares. Ivanisevic non sembra essere d’accordo con questo pensiero.