Alle 19.45 italiane (le 14.45 in Florida) Sinner è sceso in campo per l'allenamento alla vigilia della finale di Miami contro Grigor Dimitrov: l'azzurro ha lavorato per circa un'ora e mezza, esercitandosi anche contro il rovescio in back che gli proporrà l'avversario. Per Jannik sarà importante riuscire a mantenere alti i ritmi dello scambio, per non permettere al bulgaro di attuare le sue variazioni. Finale Sinner-Dimitrov domenica alle 21 LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

SINNER-DIMITROV SU SKY