Daniil Medvedev analizza i miglioramenti di Jannik Sinner dopo il pesante ko in semifinale a Miami: "Ora gestisce i colpi, sceglie sempre il migliore con saggezza. E poi il servizio: è 10 volte migliore rispetto al 2023, ora è davvero grande". Guarda il video. La finale Sinner-Dimitrov in programma domenica alle ore 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-MEDVEDEV, HIGHLIGHTS