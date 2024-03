Danielle Collins vince il WTA di Miami battendo in finale la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del mondo, col punteggio di 7-5 6-3. La statunitense, n. 53 delle classifiche e al primo torneo 1000 della carriera, diventa la tennista con il ranking più basso a conquistare il torneo della Florida. Guarda gli highlights nel VIDEO sopra. Domenica la finale Sinner-Dimitrov alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

