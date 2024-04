Sugli spalti dell'Hard Rock Stadium a Miami c'era una tifosa speciale per Jannik Sinner: Laura Pausini. La cantante romagnola ha visto da vicino la vittoria del tennista altoatesino in finale su Grigor Dimitrov, per poi incontrarlo a fine match. "Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani", ha scritto la cantautrice sui social

IL VIDEO DELL'INCONTRO SINNER-PAUSINI