Flavio Cobolli centra il 2° turno del torneo ATP 250 di Marrakech (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Sulla terra rossa marocchina, il n.63 ATP ed ottava testa di serie, alla sua prima partecipazione nel torneo “Grand Prix Hassan II”, ha superato al primo turno senza faticare il giordano Abdullah Shelbayh, n.228 del ranking, in gara grazie ad una wild card. 6-1, 6-4 i parziali in poco più di un'ora e dieci di gioco per l'azzurro, che al 2° turno se la vedrà con il russo Pavel Tokov, 68 del ranking: tre i precedenti, tutti a favore di Flavio (l'unico ATP al 2° turno degli ultimi Australian Open). Ora in campo Berrettini-Shevchenko, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Più tardi tocca anche a Fognini e Gigante, su campi senza copertura televisiva da parte di ATP.