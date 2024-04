Quali Monte-Carlo: Nardi al 2° turno, Cobolli ko

Nardi batte il francese Pouille e raggiunge il round decisivo delle qualificazioni in cui affronterà Alexandre Muller. L'indiano Nagal batte Cobolli, nel pomeriggio il derby azzurro tra Fognini e Sonego. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 14 aprile

Luca Nardi avanza al 2° turno di qualificazione al Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 14 aprile. Il pesarese, reduce dal titolo al Challenger di Napoli, ha battuto il francese Lucas Pouille, semifinalista nel Principato nel 2017 e in tabellone grazie a una wild card, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e mezza di gioco. Nardi, che vanta una striscia aperta di sei vittorie consecutive, affronterà nel round decisivo un altro francese, il n. 86 al mondo Alexandre Muller. Niente da fare, invece, per Flavio Cobolli, battuto in due set (6-2, 6-3) dall'indiano Sumit Nagal.