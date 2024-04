Djokovic parla di Sinner alla vigilia del Masters 1000 di Monte-Carlo, soffermandosi sulla lotta al primo posto nel ranking ATP: "Sinner numero 1 è questione di settimane - ammette a Sky Sport - La classifica non è il mio obiettivo, quest'anno non ho in programma di giocare tornei e accumulare punti. La mia priorità è giocare al meglio nel blocco dal Roland Garros agli US Open, passando per WImbledon e le Olimpiadi"

