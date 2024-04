Avanzano Dimitrov e Tsitsipas: i risultati di oggi

Debutto agevole nel Principato per Dimitrov e Tsitsipas. Il bulgaro ha eliminato la wild card monegasca Valentin Vacherot, mentre il greco è rimasto in campo solo un'ora contro il serbo Djere, ritiratosi a metà del secondo set per un problema fisico. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ARNALDI KO CON NAGAL- AUGER ALIASSIME BATTE NARDI