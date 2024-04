Bertolucci: "Il tennis italiano è n. 1 al mondo"

Paolo Bertolucci esalta il movimento azzurro dopo il trionfo di Berrettini a Marrakech: "In questo momento il tennis italiano è n. 1 al mondo al maschile. La conferma è arrivata con Berrettini che sta bruciando le tappe, abbiamo ritrovato un giocatore di livello assoluto". E su Sinner e Musetti: "Jannik sta esprimendo un buon livello in allenamento, il doppio è propedeutico per trovare il feeling con la superficie. Bene Musetti, ha le qualità per togliersi soddisfazioni su terra"

MONTE-CARLO, NARDI KO AL 1° TURNO