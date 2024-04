Pioggia su Monte-Carlo: programma in ritardo

Martedì condizionato dalla pioggia nel Principato: per via del maltempo il programma inizierà non prima delle 12.30. Le previsioni parlano di rovesci fino a ora di pranzo, con una possibile finestra senza pioggia dopo le ore 13. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile

Martedì all'insegna della pioggia al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il programma di giornata, infatti, inizierà in ritardo per via della perturbazione che si è abbattuta sul Principato. Attualmente i campi del Monte Carlo Country Club sono coperti e, come annunciato dagli organizzatori, gli incontri dovrebbero iniziare non prima delle 12.30. Un orario destinato a slittare visto che è prevista pioggia su Montecarlo almeno fino alle 13, con una possibile finestra senza rovesci dopo pranzo. Bisognerà attendere, dunque, per vedere in campo i primi tennisti. Oggi è in programma il debutto di Matteo Berrettini (contro il serbo Kecmanovic) e Novak Djokovic (contro il russo Safiullin), oltre al match di secondo turno di Lorenzo Musetti con il francese Fils.