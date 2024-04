Prosegue il momento nero di Andrey Rublev, battuto all'esordio all'ATP 500 di Barcellona dallo statunitense Brandon Nakashima, n. 87 al mondo, in due set. Il russo ha concluso l'incontro spaccando la racchetta dopo aver sbagliato un rovescio in back sul match point. Per Rublev è il quarto ko consecutivo, il quinto negli ultimi sei incontri

