Due gli Slam conquistati in carriera, il Roland Garros del 2016 e Wimbledon del 2017. Aveva vinto anche la Finals nel 2021. Era stata numero uno del mondo nel 2017: "È arrivato il momento di dire basta"

Garbine Muguruza si ritira dal tennis. La tennista spagnola, 30 anni, ha deciso di smettere dopo oltre dieci anni di carriera, il primo posto nel ranking, dieci titoli di cui due Slam: "È arrivato il momento di dire basta", sono state le sue parole. L'annuncio in un post social congiunto col profilo della WTA. Era il 2017 quando arrivò in cima alla classifica WTA, l'anno prima aveva conquistato il suo primo Slam, il Roland Garros, battendo sulla terra rossa francese sua altezza Serena Williams. Si era ripetuta sull'erba di Wimbledon nel 2017, questa volta battendo in finale Venus.