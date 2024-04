Sinner-Sonego all'esordio? Il tabellone di Madrid

Testa di serie n. 1 alla Caja Magica, Sinner debutterà contro Sonego o un qualificato. Nella sua parte di tabellone ci sono Medvedev, Ruud e Tsitsipas. Ci sono Alcaraz (ma non ha ancora sciolto le riserve) e Nadal. Il Masters 1000 di Madrid è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 aprile al 5 maggio

Inizierà contro Lorenzo Sonego o un qualificato il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 24 aprile al 5 maggio, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Testa di serie n. 1 del torneo - primo italiano di sempre a guidare il seeding in un Masters 1000 - Sinner avrà dalla sua parte di tabellone Daniil Medvedev, possibile avversario in semifinale, e Casper Ruud, reduce dal trionfo all'ATP 500 di Barcellona. C'è in tabellone Carlos Alcaraz che debutterà contro Rinderknech o Shevchenko, mentre Rafael Nadal esordirà con il 16enne statunitense Darwin Blanch, al via con una wild card. Oltre a Sinner e Sonego ci sono altri quattro italiani: Musetti attende Seyboth Wild o Safiullin al 2° turno, Arnaldi debutterà con l'australiano O'Connell (poi al 2° turno l'eventuale confronto con Medvedev), Cobolli sfiderà il cileno Tabilo e Darderi se la vedrà con l'esperto Monfils.