Rafael Nadal tornerà a giocare la Laver Cup, in programma quest'anno dal 20 al 22 settembre a Berlino . Lo spagnolo è il quarto giocatore convocato dal Team Europe, capitanato da Bjorn Borg, dopo Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Sascha Zverev. Alla quarta presenza nella manifestazione, per Nadal si tratta di un ritorno in Laver Cup due anni dopo il commovente addio dell'amico e rivale Roger Federer alla O2 Arena di Londra.

"Vissute emozioni speciali a Londra con Federer"

"Sono molto felice di giocare la Laver Cup a Berlino per il Team Europa - ha spiegato Nadal - Ho dei ricordi davvero speciali delle mie esperienze alla Laver Cup, comprese tutte le emozioni vissute a Londra due anni fa giocando al fianco di Roger per l’ultima volta. In questa fase della mia carriera voglio sfruttare al meglio ogni opportunità che mi viene data. Fare squadra è sempre un’esperienza incredibile e mi è sempre piaciuto, la competizione è diversa ed emozionante. Non vedo l’ora di andare a Berlino e aiutare il Team Europa a riconquistare la Laver Cup”.