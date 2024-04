Il cinese Shang Juncheng ha battuto al 1° turno del Masters di Madrid il francese Corentin Moutet dopo ben quattro ore di lotta. Tra esultanze vietate ai minori, colpi fortuiti, punti "irrigati", racchette volate e un caffè offerto direttamente dagli spettatori, è successo davvero di tutto ieri sera sul rosso spagnolo. Ecco nel video i momenti più grotteschi. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio

