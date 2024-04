ATP Madrid, gli highlights di Musetti-Seyboth Wild

Come a Barcellona, Musetti esce di scena all'esordio anche al Masters 1000 di Madrid. L'azzurro ha perso contro il brasiliano Seyboth Wild, n. 63 al mondo, con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Una partita sempre in difesa per Musetti che in entrambi i set ha pagato il break subito dopo aver avuto palla break nel game precedente. Seyboth Wild ha giocato un match di alto livello, con l'iniziativa sempre in mano. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

