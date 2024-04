Jannik Sinner agli ottavi a Madrid, nonostante un vistoso problema all'anca destra. Dopo il successo con Kotov, l'azzurro ammette: "Da qualche tempo sto soffrendo di questo problema, non è niente di serio ma a volte è più intenso come oggi. Ho un buon team che mi saprà curare. Sono tranquillo, domani vedremo cosa è meglio per il mio corpo, ma se posso scenderò in campo". Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VIDEO. SINNER E I PROBLEMI ALL'ANCA CON KOTOV

Un set dominato, poi una mano all'anca destra. Una smorfia, due. Le immagini registrate mostrano l'assunzione di una pastiglia, probabilmente un antidolorifico. Jannik Sinner ha lottato contro Kotov ma soprattutto contro un dolore all'anca destra che lo ha limitato nei movimenti per il tutto il secondo set. Questo non gli ha impedito di uscire vincitore e qualificato agli ottavi del Masters di Madrid per la seconda volta in carriera. Un dolore già lamentato a Monte-Carlo, che è riapparso in Spagna anche a causa dei carichi di lavoro che Jannik sta facendo in vista della doppietta Roma-Parigi delle prossime settimane. Da valutare ovviamente l'entità del dolore, anche in vista dell'ottavo che si giocherà domani pomeriggio sul Campo Sanchez contro Khachanov.

"Non sono preoccupato, basse possibilità che io non giochi" "Non sono preoccupato, sento fastidio da una settimana. E' un problema che ho accusato anche a Monaco. Non è una cosa che mi preoccupa per il futuro, ma a volte sento che non è a postissimo. D'ora in avanti troverò gente sempre più in forma, sarà sempre più fisico e dovrò alzare il livello. Non ho trovato bene il ritmo al servizio. Se scendo in campo vuol dire che sono pronto per giocare. Se non dovessi giocare, e le probabilità sono basse conoscendomi, sarà per il mio bene e per i prossimi tornei. Mi sento tranquillo, ho un ottimo fisio e lavoreremo. Sono tranquillo per domani di alzare il livello".

"Nel primo set ci sono stati tanti break, ho cercato di migliorare al servizio. Kotov ha risposto meglio, il feeling con la palla è stato buono. Ora vediamo cosa succede domani. Ho avuto qualche problema all'anca destra nell'ultimo periodo, non è niente di serio. A volte lo sento di più come oggi, altre volte non sento nulla. Ho un buon team che si prende cura di me e sono sicuro che mi aiuteranno per la partita di domani. E' stata una partita difficile. Ho avuto difficoltà nel secondo, ho faticato molto nei miei game di servizio e non ho trovato il ritmo. Mi piace giocare indoor. Domani vediamo cosa è meglio per il mio corpo".