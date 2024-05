Fabio Fognini si appresta a cominciare mercoledì contro Evans gli Internazionali d'Italia, dove ha giocato partite storiche: "Mi ricordo la prima partita delle qualificazioni con Djokovic, la vittoria con Murray sul Centrale". E sugli obiettivi: "Ho ancora il fuoco dentro e l'energia, nonostante le tante pause, per cercare di giocare un tennis di alto livello. Quel che verrà verrà". Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

LA GUIDA TV COMPLETA