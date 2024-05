Flavio Cobolli al 2° turno degli Internazionali: battuto nettamente il tedesco Maximilian Marterer con i parziali di 6-4, 6-2. Per l'azzurro è il primo successo in carriera nel main-draw romano. Il Masters 1000 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

