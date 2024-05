Tornato in campo al Foro Italico dopo 728 giorni, Nadal impiega quasi tre ore per battere il belga Zizou Bergs, n. 101 al mondo, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Un match in crescendo per lo spagnolo dopo un primo set in ombra. Per Rafa è la 70esima vittoria in carriera a Roma: sabato incontrerà Hurkacz al 2° turno. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

ROMA, I RISULTATI DEL 9 MAGGIO LIVE