Cocciaretto al 2° turno, fuori le altre azzurre

Seconda vittoria in carriera al Foro Italico per Cocciaretto che soffre, ma batte la messicana Zarazua. Fuori le altre wild card: Pedone e Di Sarra ko al 1° turno, Stefanini perde sul Centrale contro Noskova. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

Gli Internazionali d'Italia iniziano bene per Elisabetta Cocciaretto . La marchigiana, n. 56 al mondo, ha battuto all'esordio al Foro Italico la messicana Renata Zarazua, n. 103 WTA, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 in quasi tre ore di gioco. Un match sofferto per Cocciaretto, interrotto mercoledì per pioggia con l'avversaria avanti 5-2 nel primo set. L'azzurra è stata brava a resettare alla ripartenza, superando anche diversi momenti di difficoltà. Alla seconda vittoria in carriera a Roma, "Coccia" affronterà al 2° turno la francese Caroline Garcia , n. 22 del seeding. Sarà il remake del match giocato tre settimane fa a Rouen, vinto da Garcia in tre set. Niente da fare, invece, per le altre azzurre. Fuori le wild card Pedone e Di Sarra all'esordio, mentre Stefanini ha perso sul Centrale contro la ceca Noskova dopo aver avuto un set point nel secondo parziale.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed EXTRA Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.