Stop al secondo turno per Fognini, battuto da Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, indirizzata da due passaggi a vuoto (uno per set) dell'azzurro. Qualche rimpianto per Fabio che nell'ultimo game ha avuto due palle break per rientrare in partita, ma Fritz è stato bravo ad annullarle. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

