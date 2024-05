Lorenzo Musetti fermato dai problemi fisici e costretto al ritiro all'inizio del 2° set contro il francese Atmane, che conduceva 7-5, 1-0. L'azzurro non era stato bene nelle ultime 48 ore, ma aveva deciso di provare comunque a scendere in campo. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

L'Italia perde uno dei suoi pezzi pregiati a Roma. Lorenzo Musetti è infatti costretto al ritiro all'inizio del 2° set contro il francese Terence Atmane, n°137 del ranking. L'azzurro era sceso in campo nonostante i problemi fisici che ne avevano condizionato la vigilia: apparso molto debilitato, il campione di Davis con l'Italia ha lottato come ha potuto nel 1° set, ma all'inizio del secondo ha gettato la spugna. "Ci ho provato, ma non ho più energie", si è giustificato il toscano con giudice di sedia e avversario. Atmane vola dunque al 3° turno, per Lorenzo si prospetta un ulteriore discesa in classifica. Per Parigi urge ritrovare forma fisica e mentale dei giorni d'oro.