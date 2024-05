Djokovic colpito da una borraccia dopo il match

Al termine dell'incontro, vinto con un netto 6-3, 6-1, Djokovic si è intrattenuto in campo per un paio di minuti per le interviste di rito e per gli autografi. All'uscita dal Centrale, mentre rientrava nel tunnel che lo portava negli spogliatoi, il serbo è stato colpito alla testa da una borraccia di alluminio. Nole si è accasciato al suolo, protetto dagli uomini della sicurezza che lo hanno scortato all'interno