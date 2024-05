Dominic Thiem ha ufficializzato il ritiro dal tennis agonistico al termine della stagione a causa dei continui problemi al polso. "Ho pensato a questa decisione per molto tempo. Il mio polso non sta come vorrei stesse", ha spiegato l'austriaco in un video pubblicato sui social. 30 anni, ex n°3 del mondo, Thiem ha vinto in carriera lo US Open nel 2020 e raggiunto altre tre finali Slam