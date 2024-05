I talenti di "I Tennis Foundation" agli IBI U16

Agli Internazionali d'Italia Under 16, torneo di grado 1 con fasi finali al Foro Italico, anche i talenti di I Tennis Foundation, la fondazione benefica ideata a Simone Bongiovanni. Si tratta dell'ultimo appuntamento della seconda edizione del progetto Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions, dedicato a 12 talenti italiani

I talenti di I Tennis Foundation (fondazione benefica ideata da Simone Bongiovanni) sono a Roma per il torneo internazionale Tennis Europe di grado 1. Qualificazioni al Circolo Due Ponti e poi da martedì main draw direttamente al Foro Italico, durante la seconda settimana degli Internazionali d’Italia e quindi a pochi metri dal Campo Centrale e dallo storico Nicola Pietrangeli.

Si tratta dell’ultimo appuntamento della seconda edizione del progetto Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions, dedicato a 12 talenti italiani che hanno qualità e ambizione ma non le risorse economiche per valorizzarle. Un programma di borse di studio, avviato già nell’estate del 2022, che ha lo scopo di fornire un percorso annuale comprensivo di sessioni di formazione tennistica con i top coach dell’associazione e la partecipazione ai tornei internazionali Tennis Europe e ITF. I Tennis Foundation si conferma un progetto unico al mondo, ennesima eccellenza del momento d'oro del tennis italiano.