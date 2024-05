Andrey Rublev fa impazzire il Pietrangeli con un punto da urlo. Nel primo parziale, sul set point in favore di Giron, il russo cade a terra, ma riesce comunque a colpire la palla e successivamente a chiudere il punto, accompagnato dal boato del pubblico. Incredulo il suo avversario, poi ko al terzo set. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

