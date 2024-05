Gioco fermo a Roma in un paio di campi per circa un'ora a causa delle proteste di un gruppo ambientalista: prima un lancio di coriandoli e degli attivisti che si sono incollati i piedi sulle tribune del Pietrangeli, in contemporanea due persone hanno cercato di legarsi alla rete del Campo 12. Dopo qualche attimo di tensione i responsabili sono stati allontanati e fermati dalle forze dell'ordine, il gioco è poi regolarmente ripreso INTERNAZIONALI, IL PROGRAMMA DI OGGI

Mattinata davvero intensa al Foro Italico, e non solo per vincenti, volée o ace. Un gruppo ambientalista chiamato "Ultima Generazione" si è infatti reso protagonista di un paio di eclatanti episodi di protesta nel corso delle partite del lunedì degli Internazionali d'Italia. Due i campi interessati: il Pietrangeli, dove era in corso il match di 3° turno femminile tra Keys e Cirstea e il Court 12, con in campo il doppio Roger-Vasselin/González contro Arévalo/Pavic. Dopo circa un'ora di sospensione, il gioco è ripreso regolarmente e gli attivisti sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo quanto accaduto a Roma.

La protestante sul Pietrangeli: piedi incollati alla tribuna - ©Getty

Cordiandoli e colla sul Pietrangeli: sospesa Keys-Cirstea A metà del secondo set, sul Pietrangeli c'è stata un'invasione di campo da parte di un uomo con giubbino arancione che ha distribuito per il campo dei coriandoli. Gioco sospeso tra Keys e Cirstea per quasi un'ora, necessaria sia per la pulizia del campo che per 'rimettere in sicurezza' l'impianto. Nel video qui sotto, subito rimbalzato sui social, il momento dell'invasione di campo. Protesta anche in tribuna, dove un'attivista si è incollata i piedi con del cemento sul marmo del Pietrangeli.

Sul Campo 12 persone legate alla rete Azione anche sul Court 12, dove era in corso il match di doppio Roger-Vasselin/González vs Arévalo/Pavic. Due persone, dopo aver invaso il campo, si sono legate alla rete. Anche in questo caso, tra i fischi e la disapprovazione del pubblico presente, i protestanti sono stati rimossi dalle forze dell'ordine. Il gioco è così ripreso dopo quasi un'ora di interruzione.

I due attivisti seduti sulla rete sul Court 12 del Foro