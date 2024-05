Si entra nel vivo agli Internazionali, con i primi due quarti di finale maschili della parte alta del tabellone: in campo Fritz-Zverev e Tabilo-Zhang. Tra le donne si decidono le ultime due semifinaliste: in programma Azarenka-Collins e Ostapenko-Sabalenka. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si giocano oggi i primi due quarti di finale della parte alta del tabellone maschile . Il match più atteso è senza dubbio quello che vede di fronte il campione del 2017 Sascha Zverev , testa di serie n°3 del seeding allo statunitense Taylor Fritz . L'ex campione di Indian Wells è diventato il primo americano a centrare i quarti nei tre 1000 sulla terra, il tedesco vuole tornare sui livelli pre-infortunio. Chi vince affronterà una delle due maggiori sorprese del torneo: il cileno Tabilo , giustiziere di Djokovic e Khachanov o il cinese Zhang . Nel main draw femminile si chiude invece il programma e si decidono le ultime due semifinaliste: in programma Azarenka-Collins e Ostapenko-Sabalenka . Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

