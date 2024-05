A poco più di una settimana dal via gli organizzatori dello Slam parigino hanno ufficializzato le wild card per entrambi i tabelloni. Tra gli uomini non c'è Dominic Thiem (all'ultimo Roland Garros in carriera, farà le qualificazioni), tra le donne ultima volta per Alizé Cornet

Sono ufficiali le sedici wild card per i main draw - maschile e femminile - del Roland Garros, al via il prossimo 26 maggio. Con una nota il presidente della FFT, Gilles Moretton, e la direttrice del torneo, Amélie Mauresmo, hanno ufficializzato gli inviti, sia per i tabelloni principali che per le qualificazioni. Al maschile spicca Richard Gasquet che giocherà a Parigi per la 21esima volta in carriera. Niente wild card, invece, per Dominic Thiem. L'austriaco, finalista nel 2018 e nel 2019 e all'ultima stagione da professionista, dovrà giocare le qualificazioni. Al femminile, "guida" il gruppo Alizé Cornet: per la francese sarà l'ultimo torneo in carriera. Anche quest'anno sono state assegnate quattro wild card a tennisti statunitensi e australiani grazie a un accordo con la federazione francese: i beneficiari sono Nicolas Moreno de Alboran, Adam Walton, Ajla Tomljanovic e Sachia Vickery.