Errani-Paolini da favola: sono in finale di doppio

Le due azzurre concedono appena tre game alle americane Dolehide e Krawczyk e conquistano la prima finale in un WTA 1000. "Abbiamo fatto un match praticamente perfetto" ha detto Errani alla fine del match. La finale è in programma domenica contro Wang/Zheng o Gauff/Routliffe.

Semplicemente impeccabili. Non c'è aggettivo migliore per descrivere la straordinaria prestazione di Sara Errani e Jasmine Paolini, in finale nel torneo di doppio agli Internazionali d'Italia. Le azzurre hanno dominato la semifinale contro le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, liquidate con un netto 6-1, 6-2 in un'ora esatta di gioco. Una partita senza appunti per l'emiliana e la toscana, superiori sotto ogni punto di vista. Nel primo set le azzurre concedono alle avversarie solo il game in apertura, poi vincono sei giochi consecutivi mettendo in campo l'89% di prime. Superiori al servizio e nel gioco a rete. Il secondo parziale parte in salita con un break subito, ma la reazione è immediata: controbreak e serie di cinque giochi di fila fino alla vittoria.