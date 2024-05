Bolelli-Vavassori a caccia della finale in doppio

Bolelli e Vavassori inseguono la prima finale in carriera in un Masters 1000: di fronte ci saranno Arevalo e Pavic, già affrontati a Monte-Carlo. Alle 17, invece, la finale femminile tra Swiatek e Sabalenka. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Penultima giornata agli Internazionali d'Italia in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. È il sabato della finale femminile che, ancora una volta, vedrà di fronte la n. 1 e la n. 2 al mondo. Da una parte Swiatek, dall'altra Sabalenka. Come a Madrid due settimane fa, quando la polacca vinse dopo una straordinaria partita, annullando tre match point. Iga va a caccia del tris al Foro Italico, Aryna del primo titolo in Italia. Ad aprire la giornata, però, sarà il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli italiani andranno a caccia di un posto in finale contro il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, reduci dalla vittoria contro i numeri 4 del seeding Ram/Salisbury. Sarà il remake del quarto di finale di Monte-Carlo, concluso con il ko degli azzurri in due set. La rivincita mette in palio per Bolelli e Vavassori la prima finale di coppia in un Masters 1000.