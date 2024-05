Sinner torna in campo: prima volta dopo Madrid

Dopo 18 giorni Sinner è tornato in campo. Rientrato a Monte-Carlo dopo una settimana a Torino per le cure all'anca, l'azzurro ha svolto il primo allenamento nel Principato sotto la supervisione dei coach Vagnozzi e Cahill. Adesso è iniziato il conto alla rovescia verso il Roland Garros: a Parigi Jannik vorrebbe esserci, ma deciderà insieme al team e ai medici

Jannik Sinner è tornato in campo. Diciotto giorni dopo la partita vinta a Madrid con Karen Khachanov e lo stop forzato per l'infortunio all'anca destra, l'azzurro ha ripreso la racchetta in mano a Monte-Carlo. Un primo contatto con il campo importante nell'avvicinamento al Roland Garros, al via il prossimo 26 maggio.

Gli esami e il responso delle cure Sinner ha lasciato il J Medical venerdì pomeriggio dopo una settimana di terapie per l'infiammazione all'anca destra. Il riscontro degli esami svolti al termine del ciclo di cure a Torino è rassicurante. Le cure e il riposo hanno dato un buon responso e il giocatore, dal punto di vista clinico, sta bene. Sensazioni positive, per questo motivo Sinner ha ripreso la racchetta in mano nel Principato. Gradualmente aumenterà i carichi di lavoro e ascolterà il suo corpo.