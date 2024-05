Roland Garros, 11 azzurri al via nelle quali

Inizieranno lunedì le qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam stagionale in programma sulla terra rossa di Parigi dal 26 maggio al 9 giugno. Sedici posti ancora a disposizione nel tabellone maschile con nove azzurri al via per accedere al main draw. Sono Mattia Bellucci, Andrea Vavassori, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino, Franco Agamenone, Stefano Travaglia, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante e Stefano Napolitano. Tra i match di primo turno spicca il derby Travaglia-Zeppieri, ma anche l'incontro di Franco Agamenone che sfiderà Dominic Thiem, al suo ultimo Roland Garros in carriera. Doppia sfida Italia-Stati Uniti, invece, nelle qualificazioni femminili. Sara Errani, n. 1 del seeding, affronterà Ann Li mentre Lucrezia Stefanini sarà opposta a Katie Volynets.