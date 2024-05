Si chiude subito la corsa di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Lione: il torinese viene battuto 6-3, 6-4 dal giovane francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 117 del mondo. Più tardi Darderi debutta contro il giapponese Daniel. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Debutto amaro per Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Lione. Il numero 50 del ranking è infatti stato battuto al 1° turno dal 20enne francese Giovanni Mpetshi Perricard, n°117 del mondo. 6-3, 6-4 i parziali per il transalpino in un'ora e 20' di partita. Il padrone di casa ha dominato con il suo punto di forza, il servizio, come dimostrano anche le statistiche: 8 ace (0 doppi falli), il 68% di prime in campo con cui ha perso appena 6 punti. Sono bastati un paio di passaggi a vuoto per condannare Sonego alla sconfitta: l'azzurro non ha avuto nemmeno una palla break a favore. Più tardi tocca a Luciano Darderi, che fa il suo debutto sul rosso lionese contro il qualificato giapponese Taro Daniel.