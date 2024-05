Impresa del romano che rimonta 4-6, 7-6, 6-2 lo statunitense Shelton, quarta testa di serie in tabellone e vola al terzo turno del torneo ATP 250 di Ginevra dove giovedì affronterà il kazako Shevchenko. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prestazione maiuscola di Flavio Cobolli a Ginevra: il 22enne romano supera in rimonta 4-6, 7-6, 6-2 l'americano Ben Shelton - n. 15 del ranking e beneficiario di un bye da quarta testa di serie in tabellone - qualificandosi al terzo turno sulla terra rossa del '250' svizzero dove giovedì se la vedrà con il kazako Alexander Shevchenko. Match in salita per l'azzurro, n.56 del circuito e reduce dalla bella prestazione contro il russo Aslan Karatsev, costretto a inseguire dopo il break del 4-3 subito nel primo set dal semifinalista degli US Open 2023 e sotto 4-2 nel secondo. Ma la reazione è da campione: trova il controbreak del 4-4 (al quarto tentativo, con un recupero fenomenale), sprecando anche un set point e trascinando il match al tiebreak, stravinto 7-1. Terzo parziale senza storia e vittoria più importante in carriera finora per 'Cobbo' che mai aveva battuto un numero 15 del mondo.