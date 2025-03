Draper conquista Indian Wells: è il suo primo 1000

È Jack Draper il nuovo campione del Masters 1000 di Indian Wells. Il 23enne britannico si è imposto sul cemento californiano battendo in finale Holger Rune con un doppio 6-2, conquistando così il primo Masters 1000 della sua carriera. Una vittoria netta e mai in discussione per Draper, sulla scia di quanto di buono fatto vedere già sabato in semifinale contro Alcaraz. L'inglese ha giocato ad alto livello, con numeri straordinari al servizio: 92% di punti con la prima e 10 ace, senza concedere palle break. Giornata in ombra, invece, per Rune, chiusa in lacrime durante la premiazione.